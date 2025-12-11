A Temptation Island Spagna Claudia tradisce ancora il fidanzato con un altro tentatore le immagini con Aitor

A Temptation Island Spagna, Claudia si lascia nuovamente andare e tradisce il suo fidanzato Gilbert con il tentatore Aitor. Dopo un primo coinvolgimento con Gerard, la giovane si avvicina a un nuovo tentatore, alimentando i dubbi e le tensioni nel reality. Le immagini mostrano un comportamento che mette in discussione la loro relazione e le intenzioni di Claudia.

A La Isla de Las Tentaciones piovono tradimenti e stavolta è Claudia a fare la doppietta. La fidanzata di Gilbert, dopo aver fatto sesso con Gerard e aver ricevuto una seconda chance dal fidanzato, si è avvicinata a un nuovo tentatore, Aitor, con il quale è scoppiata la passione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

