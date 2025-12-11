A star is born la festa di Dora Invernizzi al Badrutt' s Palace di St Moritz | cena affidata al tristellato Da Vittorio e concerto dei Ricchi e Poveri

Dora Invernizzi ha celebrato il suo debutto con una festa glamour al Badrutt's Palace di St. Moritz, ospitando un pubblico di amici e celebrità. La serata è stata arricchita da una cena stellata al tristellato Da Vittorio e dal concerto dei Ricchi e Poveri, con dettagli scintillanti come segnaposto Swarovski a forma di diamante gigante.

Un parterre con centinaia di amici per un evento Hollywoodiano. Agli ospiti è stato dato un diamante gigantesco tutto di Swarovski come segnaposto, col nome segnato A St. Moritz al Badrutt's Palace, il "delirio" universale con la festa unica e incredibile di Dora Invernizzi che ha concluso lo.

