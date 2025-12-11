A Spilamberto prende il via BOSCHIValore | la nuova riforestazione urbana delle Ex Sipe
A Spilamberto prende il via BOSCHIValore, il nuovo progetto di riforestazione urbana promosso dal Consorzio Forestale Mutina Arborea Impresa Sociale. Grazie al supporto di Boschiva Fratelli Valentini srl, si avvia un intervento volto a valorizzare e rigenerare le aree verdi delle Ex Sipe, promuovendo un più ampio rispetto ambientale e sostenibilità urbana.
Il Consorzio Forestale Mutina Arborea Impresa Sociale inaugura BOSCHIValore, un progetto di riforestazione urbana reso possibile grazie al sostegno dell'azienda Boschiva Fratelli Valentini srl, socia del Consorzio. L'intervento coinvolge le aree delle Ex Sipe di Spilamberto e si inserisce in un.
