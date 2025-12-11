A Somma Vesuviana il presepe napoletano diventa racconto

A Somma Vesuviana si celebra la tradizione del presepe napoletano attraverso la seconda edizione della rassegna letteraria “Una Somma di Libri”. Un appuntamento che approfondisce la storia e il valore culturale di questa tradizione, trasformandola in un racconto condiviso e vivo per tutta la comunità.

La seconda edizione della rassegna letteraria “Una Somma di Libri” raggiunge uno dei suoi momenti più sentiti con un appuntamento dedicato al presepe napoletano e alla sua memoria condivisa. Un incontro che intreccia libri, tradizione e identità, e che invita la comunità di Somma Vesuviana a fermarsi e ascoltare il racconto profondo delle proprie radici. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - A Somma Vesuviana il presepe napoletano diventa racconto

"Il massacro di Somma Vesuviana". - facebook.com Vai su Facebook

A Somma Vesuviana il presepe multimediale dall'attualità al messaggio della fede - Quattro équipe di giovani e adulti hanno realizzato video con immagini, musiche e commenti su bullismo, femminicidio, cambiamento climatico, guerra: nasce così il presepe della parrocchia di san ... Si legge su ilmattino.it

Violenta rapina nel Napoletano, "vittima picchiata e incaprettata" - "Una scena che sembra partorita dalla mente di un regista hollywoodiano ma che invece è totalmente reale: è avvenuta a Somma Vesuviana (in provincia di Napoli), una rapina a mano armata in stile ... ansa.it scrive