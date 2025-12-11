A Somma Vesuviana il presepe napoletano diventa racconto di comunità

A Somma Vesuviana, il presepe napoletano si trasforma in un racconto di comunità, unendo tradizione, fede e vita quotidiana. Questo appuntamento celebra i personaggi vivaci e contraddittori della natività, creando un ponte tra passato e presente e rafforzando il senso di appartenenza locale.

Il presepe napoletano, con i suoi personaggi vivi e contraddittori, diventa protagonista di un appuntamento che unisce memoria, fede e quotidianità. A Somma Vesuviana un libro dedicato a questa tradizione incontra il pubblico e apre uno spazio di confronto sul senso più profondo del Natale e dell'identità collettiva. Un volume che racconta il presepe napoletano .

