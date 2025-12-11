A Silvi attivo l' impianto fotovoltaico nel depuratore di Vallescura | ridotti i consumi e le emissioni del 50%

A Silvi, il depuratore di Vallescura ha recentemente inaugurato un impianto fotovoltaico, attivo dal 9 dicembre. Questa innovazione permette di ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas serra del 50%, contribuendo a un’efficace strategia di sostenibilità ambientale e di efficientamento energetico per la zona.

Il 9 dicembre scorso è entrato ufficialmente in funzione il nuovo impianto fotovoltaico collegato al depuratore di Vallescura a Silvi. Lo ha fatto sapere l'Aca con il vicepresidente Pierpaolo Canzano.L’impianto, che si sviluppa su una superficie di 100 metri quadrati e ha una potenza installata. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

