A Seregno il Villaggio gonfiabile di Babbo Natale

Un Villaggio di Babbo Natale gonfiabile. L'appuntamento è per domenica 21 dicembre nel parco Madonna della Campagna in via Cagnola a Seregno: qui, grazie all'associazione "Madonna della Campagna", arriva il Magico Villaggio di Babbo Natale, l’evento culmine del Natale seregnese che regalerà ai. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

MAGICO VILLAGGIO DI BABBO NATALE ?DOMENICA 21 DICEMBRE 2025 ?dalle 10,00 alle 12,30 | dalle 14,00 alle 17,30 INGRESSO LIBERO e GIOCHI GRATUITI Seregno, via Cagnola (zona Fuin) Per maggiori informazioni www.madonnadellacam - facebook.com Vai su Facebook

