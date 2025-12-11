A scuola il canto di Natale in arabo il ghanese nel presepe e Zalone | quindi oggi…

Un articolo che esplora le diversità culturali e le ironie della politica italiana, tra celebrazioni natalizie multietniche e il ritorno di figure politiche come Gianfranco Fini in ambienti inattesi. Un viaggio tra tradizioni, simboli e strategie politiche che riflettono il panorama complesso e spesso sorprendente del Paese.

- Il tempo rimargina le ferite, per carità. Però fa un po’ sorridere che Gianfranco Fini, dopo aver sciolto AN e cercato di uccidere il centrodestra sognato da Berlusconi, oggi vada a pontificare alle festa di quel partito (FdI) che ha sostituito AN e che governa grazie al centrodestra che lui cercò di affossare. Boh, contenti voi. - Io non ho dubbi che utilizzare gli asset russi per finanziare la ricostruzione di Kiev sia “illegale”, come dicono molti. E non so nemmeno sia sua una grande idea. Però era “illegale” anche invadere il Donbass. Se di fronte alle guerre noi ci facciamo problemi di “legalese”, siamo messi male. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A scuola il canto di Natale in arabo, il ghanese nel presepe e Zalone: quindi, oggi…

A scuola il canto di Natale in arabo, il ghanese nel presepe e Zalone: quindi, oggi… - Il premio per la storia del 2025 lo vince il ghanese che a Galatone, vicino Lecce, s’è nascosto nel presepe fingendosi una statua. Si legge su ilgiornale.it

FdI e Lega contro la scuola di Magliano che ha cancellato la parola "Gesù" dal canto della recita di Natale - Una scuola di Magliano in Toscana sceglie di togliere i riferimenti a Gesù dalle canzoni di Natale: è dura la reazione di Lega e FdI ... Come scrive virgilio.it