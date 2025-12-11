A scuola di magia da Tu Sai Chi | due giornate dedicate al mondo degli incantesimi

Nel cuore di Monte San Savino, il 13 e 14 dicembre, si svolge la prima edizione di “A scuola di magia da Tu Sai Chi”. Due giornate ricche di incantesimi, avventure e atmosfere magiche, organizzate dall’associazione Cerchio delle Antiche Vie in collaborazione con il Comune. Un evento dedicato agli appassionati di magia e mistero, pronto a sorprendere grandi e piccini.

Due giornate dedicate a magia, incantesimi e avventura nel cuore di Monte San Savino. Sabato 13 e domenica 14 dicembre è in programma la prima edizione di “A scuola di magia da Tu Sai Chi” che, organizzata dall’associazione Cerchio delle Antiche Vie con il Comune di Monte San Savino, proporrà un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Telesveva. . La magia delle feste arriva anche all’I.C. “Imbriani-Salvemini” di Andria con Babbo Natale grazie all’impegno dell’associazione “Le Amiche per le Amiche” #andria #attualità #natale #scuola - facebook.com Vai su Facebook

Due giornate dedicate a magia e incantesimi nel cuore di Monte San Savino - Arezzo, 11 dicembre 2025 – Due giornate dedicate a magia, incantesimi e avventura nel cuore di Monte San Savino. msn.com scrive