A San Severo c' è la presentazione del libro ‘Puglia le Bahamas dei dinosauri’ di Alfredo De Giovanni

A San Severo si tiene la presentazione del libro ‘Puglia, le Bahamas dei dinosauri’ di Alfredo De Giovanni, nell’ambito della rassegna ‘Dicembre – Incontri tra libri e cultura’. L’evento, promosso dal Comune e curato dal giornalista Beniamino Pascale, offre un’occasione per scoprire nuove prospettive sulla regione attraverso un’opera che unisce storia, natura e mistero.

Prosegue la rassegna letteraria 'Dicembre – Incontri tra libri e cultura', promossa dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura e curata dal giornalista Beniamino Pascale. Venerdì 12 dicembre con inizio alle 18.15 presso la Sala Polifunzionale Cap. Willy Bocola della Palazzina Liberty in.

