A Salotto blu Barbara Asioli e Dolores Carnemolla raccontano Giorgina Saffi

A Salotto Blu, Barbara Asioli e Dolores Carnemolla ripercorrono la vita e l'eredità di Giorgina Saffi Craufurd, figura femminile di grande rilievo nella storia di Forlì. Nel 2027 ricorreranno duecento anni dalla nascita di questa protagonista, il cui contributo ha lasciato un'impronta significativa nella cultura e nella società locale.

Giorgina Saffi Craufurd, della quale nel 2027 ricorreranno i duecento anni dalla nascita, e' una delle figure femminili più importanti della storia forlivese. Patriota italiana di ascendenza britannica, nata a Firenze, scrittrice, fu figura di spicco del femminismo risorgimentale del nostro Paese. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

L'Empatico Salotto - Talk Show di Natale con Barbara Braghin Cosa vi piacerebbe trovare sotto l'albero? L'Empatico Giornale [email protected] www.lempatico.it #lempaticogiornale #lempaticomagazine #lempaticosalottoitinerante #lempaticosalottot - facebook.com Vai su Facebook