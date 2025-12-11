A Roma il Coca-Cola Music Fest accende la partenza della Fiamma Olimpica

Vanityfair.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, il Coca-Cola Music Fest segna l'inizio della staffetta della Fiamma Olimpica, trasformando lo Stadio dei Marmi in un palcoscenico di musica e festa. Artisti come Mahmood, Noemi, The Kolors, Tananai e Carl Brave danno il via a un entusiasmante percorso verso i Giochi di Milano Cortina 2026.

Mahmood, Noemi, The Kolors, Tananai e Carl Brave trasformano lo Stadio dei Marmi in una festa pop che inaugura il viaggio verso Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

