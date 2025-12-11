A Pescara Vecchia nasce un nuovo salotto culturale dedicato al Vate e all' Abruzzo | è la Libreria dannunziana

A Pescara Vecchia apre la Libreria dannunziana, un nuovo spazio culturale dedicato a Gabriele d’Annunzio e all’Abruzzo. Situata di fronte alla casa del poeta, questa libreria inaugura il 12 dicembre, offrendo un luogo di approfondimento e incontro, ispirato al motto del Vate “Memento audere semper”.

Nel cuore di Pescara Vecchia, proprio di fronte a casa di Gabriele d’Annunzio, apre il 12 dicembre la “Libreria dannunziana” facendo sui il motto del Vate “Memento audere semper”. Un progetto dell’editore Mario Ianieri da anni impegnato con la sua realtà a valorizzare la cultura abruzzese e la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

