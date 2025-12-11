A Nuvena nelle chiese delle periferie catanesi
Nelle periferie di Catania, le chiese si animano con le tradizioni musicali di
A Catania si respira già aria di festa e mentre la città avvolta dal calore e colore delle luminarie brulica di gente alla ricerca dell'ultimo regalo, nelle chiese delle periferie si celebrano e riscoprono le antiche tradizioni musicali con A Nuvena. Infatti non può esserci Natale senza i canti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
