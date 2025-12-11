A Natale gamberi e cioccolato

A Natale, l'unione tra gamberi e cioccolato può sembrare insolita, ma è un abbinamento sorprendente e raffinato. Se per un esperto come Knam è semplice sperimentare questa combinazione, anche i cuochi amatoriali possono scoprire come valorizzare mare e cioccolato. Il periodo natalizio rappresenta l'occasione ideale per provare nuove idee gastronomiche e sorprendere i nostri ospiti.

È facile mettere insieme crostacei e cioccolato, se sei Knam. Ma quello tra mare e cioccolato è un abbinamento e un'intuizione felice anche a portata di noi comuni mortali, poi vedremo come, e Natale potrebbe essere il momento perfetto. Intanto: novembre scorso, cena organizzata da Rum Diplomático all'Officina Milano, Ernst Knam ha dimostrato che l'incontro tra crostacei e cioccolato può tradursi in un'esperienza gastronomica sorprendentemente armoniosa, soprattutto se racchiusa in un boccone di gamberi con yuzu e cioccolato bianco. L'acidità dello yuzu – un agrume giapponese – bilanciava la burrosità del cioccolato bianco, esaltando così la naturale sapidità del gambero.

