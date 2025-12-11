A Natale anche l’auto si veste a festa | così nel Barese l’automobile viene addobbata come un albero

Durante il periodo natalizio, anche le automobili nel Barese si trasformano in veri e propri alberi di festa. La tradizione di decorare le case si estende ora alle vetture, che vengono addobbate con luci, nastri e decorazioni, dando vita a un'atmosfera magica e colorata anche sulle strade.

Non più solo l'albero di Natale o l'esterno delle case. La mania per gli addobbi natalizi ha colpito anche le automobili. Un video girato a Conversano, nel Barese, sta spopolando sul web. L'immagine è eloquente: una macchina è "vestita a festa", riempita di luci natalizie di tutti i colori. La scena, come immaginabile, ha attratto l'attenzione di chi ha visto circolare l'automobile nel centro pugliese e il video è diventato in poco tempo virale

