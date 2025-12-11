A Montiano una scuola green e antisismica

A Montiano sono in corso importanti interventi sulla scuola elementare Pia Campoli Palmerini, con lavori che puntano a realizzare una struttura green e antisismica. La giunta locale ha aggiornato sui progressi, evidenziando l’impegno per migliorare gli spazi educativi e garantire sicurezza e sostenibilità per studenti e personale.

Proseguono celermente a Montiano i lavori nella scuola elementare Pia Campoli Palmerini. La giunta ha presentato lo stato dei lavori nelle scuole che sono in corso. Montiano ha un bilancio di poco più di un milione di euro con i quali deve pagare i dipendenti, le bollette e provvedere all'ordinaria manutenzione, oltre al sostegno di chi ha bisogno e non ce la fa ad arrivare alla fine del mese, chi è senza lavoro e chi con problemi fisici e pensioni da fame. Sindaco Fabio Molari, a che punto è l'intervento nella scuola? "Prima di tutto abbiamo messo in sicurezza l'edificio che ha più di 100 anni con adeguamento sismico ed efficientamento energetico con pannelli fotovoltaici e pompe di calore.

