A Milano il primo CraiGo per pasti veloci e salutari L' ad Ibba | L' anno prossimo 50 nuove aperture in Italia

Milanotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano apre il primo CraiGo, il nuovo concept dedicato a pasti veloci e salutari. L'iniziativa, promossa dall'amministratore Ibba, punta a rivoluzionare il modo di consumare pranzi rapidi, combinando convenienza, qualità e prodotti locali. Entro il 2024 sono previste 50 nuove aperture in tutta Italia, segnando un passo importante per il settore della ristorazione veloce.

“Schiscette”. Pranzi veloci. Spese d'emergenza, all'ultimo. Ma anche prodotti del territorio, di qualità. Crai apre a Milano, proprio nella nuova sede, in via Monfalcone 22 (zona Udine), il nuovo store CraiGo. Un format innovativo per il gruppo milanese tra i leader della gdo italiana. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

