A Milano il Cilento celebra la cucina italiana Patrimonio Unesco

A Milano, il Cilento rende omaggio alla cucina italiana, insignita del riconoscimento Patrimonio UNESCO. La serata presso la Modus Pizzeria diventa un'occasione per celebrare e condividere la ricchezza gastronomica del nostro patrimonio culinario, trasformando l'annuncio in un momento di cultura e tradizione.

Nel giorno in cui la cucina italiana viene celebrata con un riconoscimento che ne sancisce il valore, a Milano una serata alla Modus Pizzeria trasforma l’annuncio in un racconto vivo. Paolo De Simone, pizzaiolo e ideatore del progetto “il Cilento a Milano”, sceglie di celebrare il traguardo con un percorso che mette al centro luoghi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - A Milano il Cilento celebra la cucina italiana Patrimonio Unesco

AEROPORTO SALERNO COSTA D’AMALFI E DEL CILENTO, STOP AI VOLI PER MILANO MALPENSA Un’altra battuta d’arresto per l’aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi e del Cilento. Dopo le cancellazioni dei collegamenti per Berlino e Ginevra, arriva... Vai su X

AEROPORTO SALERNO COSTA D’AMALFI E DEL CILENTO, STOP AI VOLI PER MILANO MALPENSA Un’altra battuta d’arresto per l’aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi e del Cilento. Dopo le cancellazioni dei collegamenti per Berlino e Ginevra, arriva... - facebook.com Vai su Facebook

PALAZZO MARINO. MILANO CELEBRA IL RICONOSCIMENTO UNESCO DELLA CUCINA ITALIANA, ALLE 18.30 SI ILLUMINA IL CASTELLO SFORZESCO - com) Milano, 10 dicembre 2025 – Tutta l’Italia oggi è in festa e celebra un risultato che è parte integrante della nostra storia: il riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimoni ... Si legge su mi-lorenteggio.com

Milano illumina il Castello Sforzesco per la cucina italiana patrimonio Unesco - Anche la città di Milano celebra il riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Unesco. Secondo msn.com