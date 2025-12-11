A Gozzano tornano i mercatini con Aspettando il Natale

Domenica 14 dicembre, dalle 10 alle 18, a Gozzano torna, per la seconda edizione, l'appuntamento con "Aspettando il Natale.", una giornata all'insegna dell'atmosfera natalizia, dell'artigianato e della comunità.In piazza Matteotti torna quindi il Mercatino di Natale organizzato da Comune. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

