A Firenze torna la magia dal cielo con la discesa di Babbo Natale in Piazza Signoria

A Firenze si rinnova l’incanto del Natale con l’attesa discesa di Babbo Natale in Piazza Signoria. Un evento spettacolare che ogni anno affascina residenti e visitatori, creando un’atmosfera magica e festosa nel cuore della città. La tradizione continua, regalando emozioni indimenticabili e un’atmosfera di gioia condivisa durante le festività natalizie.

Firenze si prepara ancora una volta a vivere uno dei momenti più attesi del periodo natalizio: l’arrivo acrobatico di Babbo Natale. Anche per il 2025 il cielo sopra Piazza della Signoria diventerà il palcoscenico di uno spettacolo unico, capace di unire la magia della tradizione alle emozioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

JETHRO TULL L’iconica band guidata da Ian Anderson torna a far vibrare Piazza Duomo, portando con sé il sound che ha fatto la storia del prog rock. 10 luglio 2026 Piazza Duomo, Pistoia #firenze #Florence #toscana #italia #pistoia - facebook.com Vai su Facebook

Firenze, torna il Giocattolo sospeso: regali di Natale alle famiglie in difficoltà Vai su X

Leggi anche: Taylor Swift pro Trump? Opera dei bot sui social

A Firenze torna la magia dal cielo: Babbo Natale e la Befana pronti a ‘volare’ sulla città - Doppio appuntamento con lo spettacolo che, ormai da anni, emoziona Firenze durante le festività natalizie: la città si prepara infatti ad accogliere Babbo Natale e la Befana che, come sempre, ... Segnala 055firenze.it

Firenze, torna la festa della Rificolona - Firenze si prepara a vivere ancora una volta la magia della festa della Rificolona, l’appuntamento che ogni anno, alla vigilia della natività della Madonna, riporta in città ... Secondo lanazione.it