A Firenze arriva ' NataleperFile'

Firenze, 11 dicembre 2025 – Anche quest’anno torna Nataleperfile, il Mercato di Natale organizzato per raccogliere fondi a sostegno dell’assistenza ai malati gravi sul territorio. L’iniziativa, giunta alla sua 22ª edizione, si svolgerà da venerdì 12 a domenica 14 dicembre 2025 nelle sale di Palazzo Corsini, con ingresso gratuito da Lungarno Corsini 8, Firenze. Nataleperfile è ormai un appuntamento immancabile del dicembre fiorentino, un luogo dove trovare idee originali per i propri regali e allo stesso tempo sostenere la missione di File – Fondazione Italiana di Leniterapia. All’interno del Mercato saranno presenti 30 espositori provenienti da diversi settori merceologici – dall’abbigliamento agli accessori, dalla bellezza al design, dalla gastronomia agli articoli per la casa – accanto a quattro sale interamente dedicate ai prodotti “100% File”: Sala dei Banchi File, con prodotti donati da aziende del territorio; Sala Vintage, con abiti e accessori di alta qualità per donna e uomo, donati da privati sostenitori; Sala File Home, dedicata all’arredamento e agli accessori per la casa, donati da privati sostenitori; Sala Panettoni, Pandori e Lotteria, dedicata ai tradizionali dolci natalizi – acquistabili anche sullo shop online di File shop. 🔗 Leggi su Lanazione.it