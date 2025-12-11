A dicembre pediatri aperti solo 6 giorni su 20 e l' allarme di Fiori | La guardia medica per bambini non è ancora partita

A dicembre, i pediatri sono stati disponibili solo 6 giorni su 20, suscitando preoccupazione tra famiglie e associazioni toscane. L'allarme di Fiori evidenzia il ritardo nell'avvio delle sperimentazioni sulla guardia medica pediatrica, parte della legge regionale 44 dell'agosto 2025, che mira a rafforzare la rete sanitaria dedicata ai bambini.

