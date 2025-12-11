A Dario Argento il Premio Marco Melani 2025 Il programma della 19esima edizione
Dario Argento, celebre regista italiano noto a livello internazionale, riceverà il Premio Marco Melani 2025 alla carriera durante la 19ª edizione della cerimonia. L'evento si svolgerà sabato 13 dicembre alle ore 21, celebrando il suo contributo al cinema e la sua influenza nel panorama cinematografico mondiale.
Sarà Dario Argento, uno tra i più acclamati registi italiani nel mondo, a ricevere il Premio Marco Melani alla carriera, diciannovesima edizione, in una cerimonia che si terrà sabato 13 dicembre ore 21.30 (ingresso libero) presso il cinema teatro Masaccio a San Giovanni Valdarno (Arezzo). Il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
A Dario Argento il Premio Marco Melani 2025, fondato e diretto da enrico ghezzi. Dal 12 al 14 dicembre a San Giovanni Valdarno, proiezioni e incontri gratuiti per attraversare l’opera di uno dei più acclamati registi italiani nel mondo. Scopri il programma - facebook.com Vai su Facebook
L’estetica visiva di un film di Dario Argento Valle Cerrina Varengo, una musica infantile da Villa Zanotto Vai su X
Il premio Marco Melani a Dario Argento - Arezzo, 11 dicembre 2025 – Sarà Dario Argento, uno tra i più acclamati registi italiani nel mondo, a ricevere il Premio Marco Melani alla carriera, diciannovesima edizione, in una cerimonia che si ter ... Come scrive msn.com
San Giovanni. A Dario Argento il Premio Melani - Dopo aver omaggiato, nelle scorse edizioni, figure centrali del cinema contemporaneo come Aki Kaurismäki, Lars von Trier e Béla Tarr, il premio celebra quest’anno un autore molto apprezzato. msn.com scrive