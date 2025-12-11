A cosa serviamo? Per andare in alto il più presto possibile e non per fronzoli

In questo articolo, analizziamo le recenti dichiarazioni di Jokin Aperribay sulla squadra e i progetti futuri, evidenziando l'importanza di concentrarsi sulla risalita in classifica e la fiducia riposta nei giocatori, senza lasciarsi distrarre da ambizioni europee.

Jokin Aperribay ritiene che dovremmo continuare a dare fiducia a Sergio Francisco e ai suoi giocatori perché ha affermato che hanno dimostrato la loro capacità negli anni precedenti, pur riconoscendo che la squadra deve cercare di risalire la classifica il prima possibile e, nonostante il suo solito ottimismo, non ha parlato di Europa. Ad Aperribay, in apertura del loro intervento dopo l'Assemblea, hanno spiegato che la preoccupazione è nello sport. "Penso che evoluzione, domanda e fiducia siano i tre termini che dobbiamo avere come riferimento.