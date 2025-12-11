A che ora Trento-Lubiana oggi Champions League volley 2026 | programma tv streaming

Oggi, giovedì 11 dicembre alle 20.30, si disputa la sfida tra Trento e Lubiana nella fase a gironi della Champions League 2025-2026 di volley maschile, offrendo agli appassionati un appuntamento imperdibile.

Oggi giovedì 11 dicembre (ore 20.30) si gioca Trento-Lubiana, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2025-2026 di volley maschile. I Campioni d’Italia faranno il proprio esordio stagionale nella massima competizione europea, dove puntano ad arrivare alle battute conclusive e sognano di tornare ad alzare al cielo il prestigioso trofeo. L’esordio dei dolomitici andrà preso con le pinze, visto che dall’altra parte della rete ci sarà l’insidiosa compagine slovena. Trento scenderà in campo di fronte al proprio pubblico, desiderosa di iniziare al meglio la propria avventura continentale e di portare a casa un successo prezioso nel gruppo A, in cui figurano anche i turchi dello Ziraat Bankkart Ankara e i francesi del Tours VB. 🔗 Leggi su Oasport.it