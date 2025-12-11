A che ora Scandicci-Club Alianza Lima oggi Mondiale per club volley femminile | programma tv streaming

Scandicci e Club Alianza Lima si affrontano oggi nel Mondiale per Club femminile di volley, in una partita decisiva per la qualificazione alle semifinali. Ecco il programma completo, le modalità di visione in tv e streaming, per seguire questa importante sfida che potrebbe determinare il cammino delle italiane nel torneo.

La Savino Del Bene Scandicci torna in campo per l’ultimo atto della fase a gironi del Mondiale per Club, una sfida che può valere la qualificazione diretta alla semifinale. L’avversaria è il Club Alianza Lima, dominatrice del campionato peruviano ma ancora alla ricerca di certezze contro avversarie di livello internazionale. Una partita che, sulla carta, vede le toscane nettamente favorite, ma che arriva in un momento in cui gestione delle energie e continuità di rendimento diventano fattori chiave. Il debutto al Mondiale ha consegnato indicazioni contrastanti. Scandicci ha regolato Zhetysu con un netto 3-0 (25-22, 25-21, 25-20), mostrando solidità nei momenti decisivi e una buona distribuzione del gioco ma anche qualche black out di troppo. 🔗 Leggi su Oasport.it