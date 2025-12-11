A che ora partono Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer nella sprint di Hochfilzen | programma preciso n di pettorale tv

Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer scendono in campo nella sprint femminile di Hochfilzen, seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Ecco il programma dettagliato, gli orari di partenza e il numero di pettorale, con tutte le informazioni per seguire la gara in diretta televisiva.

Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi si presenteranno con grandi ambizioni alla sprint femminile che aprirà la seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon. L’appuntamento è per venerdì 12 dicembre (ore 14.15) sulle nevi di Hochfilzen per la gara veloce, che prevede 7,5 km sugli sci di fondo e un paio di passaggi al poligono (una serie a terra e una in piedi, ogni errore comporta un giro di penalità). I distacchi al traguardo verranno adottati per determinare l’ordine di partenza dell’inseguimento in programma domenica. Si preannuncia grande spettacolo in Austria, dove le azzurre punteranno alle posizioni di vertice dopo aver collezionato dei risultati altalenanti a Oestersund a livello individuale dopo i secondi posti conseguiti con le staffette (di genere e mista): l’altoatesina ha vinto l’individuale e poi ha tentennato nelle due prove successive (17ma nella sprint e 19ma nell’inseguimento), mentre la sappadina ha infilato decimo, quindicesimo e undicesimo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it