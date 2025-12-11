A che ora lo sci alpino oggi seconda prova discesa St Moritz | programma startlist tv streaming

Oggi a St. Moritz si svolge la seconda prova di discesa femminile, seconda tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Ecco il programma, la startlist e le modalità di visione in tv e streaming dell'evento, che segna l'inizio di un intenso fine settimana di competizioni.

Si entra ufficialmente nel vivo del lungo fine settimana di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Sulla splendida pista denominata "Corviglia" ci aspetta la seconda prova della discesa che andrà in scena a partire dalle ore 10.30. Ieri nel primo allenamento abbiamo assistito ad una grande prestazione di Lindsey Vonn, mentre Sofia Goggia ha chiuso al terzo posto alle spalle della norvegese Kajsa Vickhoff Lie. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A ST. MORITZ DALLE 10.30 Quale sarà il programma sulle nevi elvetiche? Dopo la prova odierna delle ore 10.