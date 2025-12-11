A che ora Conegliano-Dentil Praia Clube oggi Mondiale per club volley femminile | programma tv streaming
Oggi, alle 17:30 italiane, la Prosecco DOC Imoco Conegliano affronta il Dentil Praia Clube nel Mondiale per club di pallavolo femminile. La sfida, valida per la Pool B, rappresenta un momento chiave per la squadra italiana, che cerca di ottenere un risultato decisivo per qualificarsi alle semifinali. Ecco il programma, le modalità di visione e streaming.
La Prosecco DOC Imoco Conegliano si prepara a vivere il primo vero bivio del proprio Mondiale per Club: la sfida contro il Dentil Praia Clube (ore 17:30 italiane) vale di fatto il primato nella Pool B e l’accesso privilegiato alle semifinali. Le Pantere approcciano l’appuntamento con un percorso impeccabile: l’ennesimo 3-0 stagionale rifilato a Orlando ha confermato solidità, ampiezza di rotazioni e continuità tecnica, elementi che caratterizzano l’autunno quasi perfetto della squadra di Daniele Santarelli. Se la seconda gara contro lo Zamalek, in programma ieri, è stato poco più che una formalità, il confronto con Praia rappresenta la prima curva ad alta intensità del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it
