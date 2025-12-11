A Castelnuovo di Val di Cecina una serata di gusto e tradizione | arriva la ' cena a buffet sotto il vischio e panfortata'

A Castelnuovo di Val di Cecina si prepara una serata speciale all'insegna del gusto e delle tradizioni natalizie. L'evento, intitolato 'cena a buffet sotto il vischio e panfortata', promette di unire sapori autentici, convivialità e l’atmosfera magica del Natale che si avvicina. Un’occasione per condividere momenti piacevoli all’insegna della cultura locale.

La magia del Natale arriva in anticipo con un appuntamento che unisce buona cucina, convivialità e tradizione. Venerdì 19 dicembre 2025, alle 19:30, la Pro Loco di Castelnuovo di Val di Cecina “Il Piazzone” organizza a Pisa la Cena a Buffet “Sotto il Vischio e Panfortata”, un evento pensato per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

