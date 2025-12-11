A Casa Bondi torna il presepe vivente in dialetto bolognese

Bolognatoday.it | 11 dic 2025

Domenica 14 dicembre, il cortile di Casa Bondi in via XXI Ottobre 7 ospiterà la diciannovesima edizione del Presepe vivente in dialetto bolognese, un evento promosso dagli abitanti di Marano in collaborazione con la comunità di Castenaso. Un'occasione per immergersi nella tradizione locale e vivere un momento di condivisione e cultura popolare.

Domenica 14 dicembre il cortile di Casa Bondi, in via XXI Ottobre 7, si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per la diciannovesima edizione del Presepe vivente in dialetto bolognese, realizzato dagli abitanti di Marano in collaborazione con la comunità di Castenaso.Oltre cinquanta.

