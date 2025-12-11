A Casa Bondi torna il presepe vivente in dialetto bolognese
Domenica 14 dicembre, il cortile di Casa Bondi in via XXI Ottobre 7 ospiterà la diciannovesima edizione del Presepe vivente in dialetto bolognese, un evento promosso dagli abitanti di Marano in collaborazione con la comunità di Castenaso. Un'occasione per immergersi nella tradizione locale e vivere un momento di condivisione e cultura popolare.
Domenica 14 dicembre il cortile di Casa Bondi, in via XXI Ottobre 7, si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per la diciannovesima edizione del Presepe vivente in dialetto bolognese, realizzato dagli abitanti di Marano in collaborazione con la comunità di Castenaso.Oltre cinquanta. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
NATALE A CASA BONDI in biblioteca quattro appuntamenti per bambini da 3 a 10 anni Giovedì 11 dicembre ore 17.30 - Un Natale vestito di libri - lettura natalizia con le volontarie Nati per Leggere Sabato 13 dicembre ore 10 - Lustrini e cotillon - pr - facebook.com Vai su Facebook
"EDILIZIA BONDI " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
CASTENASO (BO): A Casa Bondi torna il presepe vivente in dialetto bolognese - Nel dodicesimo quadro il pubblico sarà invitato a entrare in scena: le persone presenti potranno salire sulla passerella e depositare generi alimentari non deperibili presso la culla del Bambinello. Da renonews.it
Da oggi torna ‘Vota il tuo presepe’. Alla ricerca della Natività più bella - Ottava edizione del progetto che riunisce tutta la comunità: ecco le modalità per partecipare e i dettagli. msn.com scrive