A Capodanno due giorni di festa in Piazza Kennedy a Jesolo

Jesolo si appresta a celebrare il Capodanno con due giorni di eventi, musica e intrattenimento in Piazza Kennedy. La città si anima per accogliere residenti e turisti in un clima di festa e allegria, offrendo un’occasione speciale per salutare l’anno appena trascorso e dare il benvenuto al nuovo anno.

Jesolo si prepara a vivere un Capodanno indimenticabile con due giornate di festa, musica e spettacolo in Piazza Kennedy. Una doppia programmazione fortemente voluta e promossa dal Comune di Jesolo che offrirà al pubblico energia, divertimento e performance uniche grazie alla sinergia con Radio.

