A Bologna sono calati gli incidenti i feriti e le morti in strada

A Bologna si registra un calo degli incidenti stradali, con conseguenze positive per la sicurezza dei cittadini. Nel territorio metropolitano, i dati evidenziano una diminuzione sia delle collisioni che dei feriti e delle vittime, segnando un miglioramento nelle condizioni di viabilità e sicurezza stradale.

Nel territorio metropolitano di Bologna sono calati gli incidenti stradali, i feriti e le morti in strada. È quanto emerge dall’Osservatorio provinciale per l’incidentalità stradale che si è tenuto in Prefettura nella mattina di oggi, giovedì 11 dicembre.Registrati alla sezione Dossier. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Incidente A14 oggi: traffico bloccato e 10 km di coda vicino Bologna

In Emilia-Romagna oltre 19.200 auto coinvolte in incidenti nel 2024, Bologna è prima - Bologna e Modena le province più colpite, con quasi la metà dei veicoli usati che presenta fattori di rischio.