A Biccari appuntamento con Angela Piaf e la ‘Magia del Natale’

A Biccari, il 13 dicembre alle 18.30, Angela Piaf porterà la magia del Natale in piazza Matteotti. L’evento trasformerà lo spazio pubblico in un palcoscenico all’aperto, offrendo alle famiglie un’opportunità di vivere l’atmosfera natalizia attraverso musica e suggestioni, creando un momento di festa e condivisione.

Angela Piaf porta la magia del Natale a Biccari. L’appuntamento è per sabato 13 dicembre alle 18.30 in piazza Matteotti che per l’occasione diventerà un palcoscenico a cielo aperto dove le famiglie potranno sognare sulle note dei più celebri brani natalizi (come ‘White Christmas’, ‘Jingle Bell. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

A Biccari il Natale parla la lingua della creatività e della tradizione. In via Giardino è nato un presepe davvero unico, capace di trasformare un angolo del nostro borgo in un luogo di luce e poesia. Le classiche damigiane del vino, simbolo della nostra cultura - facebook.com Vai su Facebook

A Latina appuntamento con la ‘Magia del Natale’ e l’incantevole voce di Angela Piaf - Ed è per questo che anche a Latina farà tappa il progetto artistico e culturale ‘Angela Piaf e la Magia del Natale’. latinaquotidiano.it scrive

PIAZZE La magia del Natale torna nelle piazze della Capitanata con Angela Piaf - Il tour, ideato da Micky Sepalone, porta l’incantevole voce di Angela Piaf nelle comunità locali della Capitanata ... Scrive statoquotidiano.it