79 anni di UNICEF | un impegno rinnovato per i bambini più vulnerabili nel mondo
In occasione del suo 79° anniversario, l'UNICEF riafferma il suo impegno per tutelare i diritti dei bambini più vulnerabili nel mondo. Con oltre 200 milioni di giovani previsti aver bisogno di assistenza umanitaria nel 2026, l'organizzazione continua a lavorare per garantire protezione, salute e opportunità a chi ne ha più bisogno.
Nel 79° anniversario, l’UNICEF rinnova il suo impegno per proteggere i bambini dai conflitti, dalla povertà e dalle violenze, con oltre 200 milioni di piccoli che nel 2026 avranno bisogno di assistenza umanitaria. 11 dicembre 2025 – “ Oggi celebriamo il 79° anniversario dell’UNICEF e lo vogliamo dedicare a tutti quei bambini che ogni giorno vedono la propria infanzia negata, vittime di conflitti, violenze, povertà, rischi e pericoli che non hanno scelto di vivere e sopportare. Oggi i bambini sono esposti a gravi violazioni ai livelli più alti mai registrati con un record di 41.370 violazioni verificate nel 2024, più del doppio della media degli ultimi 20 anni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Laboratorio di “Pigotte” con le volontarie UNICEF! I piccoli dei 3 anni hanno portato i loro nonni al tavolo delle creazioni, ma il divertimento è stato per tutta la scuola dell’infanzia: insieme hanno intrecciato, dipinto e decorato le tradizionali “pigotte” per celebrar - facebook.com Vai su Facebook
C'è un modo per aiutare i bambini della #Siria che affrontano enormi difficoltà per vivere in un paese dilaniato da anni di guerra: diventare donatore regolare dell'UNICEF. A #UnoMattinaInFamiglia l'appello di @BeppeConvertini e #AlessandraMastronardi a fi Vai su X
Unicef Ragusa: l’impegno dei Volontari Iblei nella Campagna di Raccolta Fondi Natale e Pigotta 2025 - Ragusa, 09 dicembre 2025 – Anche per quest’anno la destinazione dei fondi delle Campagne Natale e Pigotta andrà a sostegno dei programmi UNICEF per la lotta alla malnutrizione infantile in varie parti ... Riporta radiortm.it