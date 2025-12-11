79 anni di UNICEF | un impegno rinnovato per i bambini più vulnerabili nel mondo

In occasione del suo 79° anniversario, l'UNICEF riafferma il suo impegno per tutelare i diritti dei bambini più vulnerabili nel mondo. Con oltre 200 milioni di giovani previsti aver bisogno di assistenza umanitaria nel 2026, l'organizzazione continua a lavorare per garantire protezione, salute e opportunità a chi ne ha più bisogno.

Nel 79° anniversario, l'UNICEF rinnova il suo impegno per proteggere i bambini dai conflitti, dalla povertà e dalle violenze, con oltre 200 milioni di piccoli che nel 2026 avranno bisogno di assistenza umanitaria. 11 dicembre 2025 – " Oggi celebriamo il 79° anniversario dell'UNICEF e lo vogliamo dedicare a tutti quei bambini che ogni giorno vedono la propria infanzia negata, vittime di conflitti, violenze, povertà, rischi e pericoli che non hanno scelto di vivere e sopportare. Oggi i bambini sono esposti a gravi violazioni ai livelli più alti mai registrati con un record di 41.370 violazioni verificate nel 2024, più del doppio della media degli ultimi 20 anni.