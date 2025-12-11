79 anni di UNICEF | un impegno rinnovato per i bambini più vulnerabili nel mondo

Puntomagazine.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del suo 79° anniversario, l'UNICEF riafferma il suo impegno per tutelare i diritti dei bambini più vulnerabili nel mondo. Con oltre 200 milioni di giovani previsti aver bisogno di assistenza umanitaria nel 2026, l'organizzazione continua a lavorare per garantire protezione, salute e opportunità a chi ne ha più bisogno.

Nel 79° anniversario, l’UNICEF rinnova il suo impegno per proteggere i bambini dai conflitti, dalla povertà e dalle violenze, con oltre 200 milioni di piccoli che nel 2026 avranno bisogno di assistenza umanitaria. 11 dicembre 2025 – “ Oggi celebriamo il 79° anniversario dell’UNICEF e lo vogliamo dedicare a tutti quei bambini che ogni giorno vedono la propria infanzia negata, vittime di conflitti, violenze, povertà, rischi e pericoli che non hanno scelto di vivere e sopportare. Oggi i bambini sono esposti a gravi violazioni ai livelli più alti mai registrati con un  record di 41.370 violazioni verificate nel 2024, più del doppio della media degli ultimi 20 anni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

79 anni di unicef un impegno rinnovato per i bambini pi249 vulnerabili nel mondo

© Puntomagazine.it - 79 anni di UNICEF: un impegno rinnovato per i bambini più vulnerabili nel mondo

79 anni unicef impegnoUnicef Ragusa: l’impegno dei Volontari Iblei nella Campagna di Raccolta Fondi Natale e Pigotta 2025 - Ragusa, 09 dicembre 2025 – Anche per quest’anno la destinazione dei fondi delle Campagne Natale e Pigotta andrà a sostegno dei programmi UNICEF per la lotta alla malnutrizione infantile in varie parti ... Riporta radiortm.it