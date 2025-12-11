56ª Giornata Nazionale del Calciatore FC Mirgia Mercogliano

La 56ª Giornata Nazionale del Calciatore si terrà sabato 13 dicembre 2025 presso il Ristorante Titino a Mercogliano, onorando l'eredità di Gino Corrado. Un momento di riconoscimento e celebrazione dedicato ai protagonisti del calcio, con appuntamenti e testimonianze che ripercorrono la storia e i valori di questo sport.

L'Eredità di Gino Corrado, Un Maestro in ParadisoSi celebrerà, sabato 13 dicembre 2025, presso il Ristorante Titino a Mercogliano, la 56ª Edizione della Giornata Nazionale del Calciatore della F.C. Mirgia Mercogliano, un'occasione per onorare la storia del club e ricordare la figura di Gino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

