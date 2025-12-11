56ª Giornata Mondiale della Terra | dal 16 al 19 aprile eventi per le scuole a Villa Borghese NOTA

Dal 16 al 19 aprile 2026, Roma ospiterà la 56ª Giornata Mondiale della Terra con eventi dedicati alle scuole presso il Villaggio per la Terra, all’interno di Villa Borghese. Un’occasione per sensibilizzare sulla tutela ambientale e promuovere azioni sostenibili tra le giovani generazioni.

Dal 16 al 19 aprile 2026, Roma ospiterà la 56ª edizione della Giornata Mondiale della Terra, all'interno del Villaggio per la Terra allestito a Villa Borghese. L'iniziativa, sostenuta dal Ministero dell'istruzione e del merito nell'ambito delle Linee guida per l'educazione civica, si concentra sul tema "Sviluppo economico e sostenibilità" e coinvolge le scuole del primo e secondo ciclo d'istruzione.