56ª Giornata Mondiale della Terra | dal 16 al 19 aprile eventi per le scuole a Villa Borghese NOTA
Dal 16 al 19 aprile 2026, Roma ospiterà la 56ª Giornata Mondiale della Terra con eventi dedicati alle scuole presso il Villaggio per la Terra, all’interno di Villa Borghese. Un’occasione per sensibilizzare sulla tutela ambientale e promuovere azioni sostenibili tra le giovani generazioni.
Dal 16 al 19 aprile 2026, Roma ospiterà la 56ª edizione della Giornata Mondiale della Terra, all’interno del Villaggio per la Terra allestito a Villa Borghese. L’iniziativa, sostenuta dal Ministero dell’istruzione e del merito nell’ambito delle Linee guida per l’educazione civica, si concentra sul tema “Sviluppo economico e sostenibilità” e coinvolge le scuole del primo e secondo ciclo d’istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Oggi celebriamo la Giornata Mondiale dei Diritti Umani. La data è stata scelta per ricordare la proclamazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione universale dei diritti umani, il 10 dicembre 1948. Nel Servizio Civile Univ - facebook.com Vai su Facebook
#HumanRightsDay Giornata Mondiale dei Diritti Umani. messaggio del Presidente Mattarella. "Esiste un rapporto inscindibile tra diritti umani e pace: il rispetto dei primi è premessa essenziale della seconda" scrive il Capo dello Stato. Vai su X
Giornata mondiale del suolo - La Giornata mondiale del suolo sensibilizza l'opinione pubblica mondiale sul ruolo che il suolo svolge nella sicurezza alimentare. Si legge su rivistanatura.com
Giornata Mondiale della Terra, un libro per insegnare ai bimbi come diventare dei piccoli ecologisti: gli appelli di Marisol, Pietro e Federico - In tutto il mondo, ogni anno, il 22 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra o l’Earth Day. ilfattoquotidiano.it scrive