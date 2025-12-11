30 ore per l’orientamento | indicazioni operative per l’avvio delle attività 2025 2026 e per il ruolo dei docenti tutor e orientatori

La nota ministeriale n. 6013 del 17 novembre 2025 stabilisce le modalità di attuazione delle Linee guida per l’orientamento scolastico nell’anno 2025/2026, introducendo moduli formativi di almeno 30 ore per tutte le classi della scuola secondaria. L’articolo illustra le indicazioni operative e il ruolo di docenti tutor e orientatori nel nuovo percorso.

