28 anni dopo via libera al terzo film | Sony corre e spunta l’ipotesi Murphy

Dopo 28 anni, si apre una nuova fase per l’universo di “28 anni dopo”. Sony Pictures ha annunciato ufficialmente l’inizio delle riprese del terzo capitolo della trilogia, alimentando l’attesa dei fan e puntando a consolidare ulteriormente il successo del franchise, che ha riscosso grande interesse dopo le reazioni positive alle prime anteprime.

L'universo cinematografico di "28 anni dopo" si prepara a un ulteriore espansione: Sony Pictures ha confermato di aver avviato ufficialmente la lavorazione del terzo film della nuova trilogia, spinta dalle reazioni estremamente positive registrate durante le prime proiezioni dedicate a "28 anni dopo – Il tempio delle ossa". Il sequel, diretto da Nia DaCosta e in arrivo nelle sale italiane il 16 gennaio 2026, ha generato un forte entusiasmo tra pubblico e critica, persuadendo lo studio a procedere con il capitolo successivo della storia. Il terzo film non ha ancora un titolo definitivo, ma rappresenta la chiusura della trilogia inaugurata da "28 anni dopo", che riprende e amplia l'eredità narrativa della saga originale aperta da "28 giorni dopo" e proseguita con "28 settimane dopo".

