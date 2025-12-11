28 Anni Dopo Sony conferma il terzo film del franchise | Cillian Murphy torna protagonista?

Dopo il successo del reboot e le reazioni positive, Sony conferma ufficialmente il terzo film della saga

Dopo il successo del reboot uscito quest'anno e le reazioni positive che arrivano dal secondo capitolo, Sony ha finalmente dato il via libera ufficiale alla produzione del terzo film della trilogia Secondo quanto riportato da Deadline, Sony Pictures ha ufficialmente dato il via libera alla produzione del terzo capitolo della saga 28 Anni Dopo, con la star originale del franchise Cillian Murphy pronta a tornare e con lo sceneggiatore originale Alex Garland incaricato di scrivere la sceneggiatura. Murphy dovrebbe riprendere il ruolo di Jim in una sorta di cameo alla fine di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa, il secondo capitolo diretto da Nia DaCosta in uscita nelle sale a gennaio, e la sua apparizione servirà a spianare la strada per il terzo capitolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - 28 Anni Dopo, Sony conferma il terzo film del franchise: Cillian Murphy torna protagonista?

Un bambino di 10 anni è stato trovato dopo tre giorni di ricerche a Hatay, in Turchia, sepolto da terra e massi e con una profonda ferita alla testa - facebook.com Vai su Facebook

UFFICIALE Clamoroso: il @TorinoFC_1906 esonera con effetto immediato il Direttore dell'Area Tecnica Davide #Vagnati. Dopo 6 anni c'è il ritorno di Gianluca #Petrachi. #Torino #calciomercato Vai su X

28 anni dopo, in lavorazione il terzo capitolo (e Cillian Murphy potrebbe tornare) - Leggi su Sky TG24 l'articolo 28 anni dopo, in lavorazione il terzo capitolo (e Cillian Murphy potrebbe tornare) ... Da tg24.sky.it

28 anni dopo, avanti tutta! E ci sono novità anche sul ritorno di Cillian Murphy - In attesa del secondo film di 28 anni dopo, in uscita a gennaio, ci sono già importanti aggiornamenti sul futuro della saga di Danny Boyle ... Riporta bestmovie.it