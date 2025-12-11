28 Anni Dopo | Il terzo film ha ottenuto il via libera
Dopo oltre due decenni, il terzo capitolo della saga horror 28 Anni Dopo riceve finalmente l'autorizzazione ufficiale. Sony Pictures ha approvato la produzione, riaccendendo l'interesse dei fan e promettendo nuove emozioni nel mondo del genere. La notizia segna un ritorno atteso e apre nuove possibilità per la continuazione della celebre serie.
Sony Pictures ha dato il via libera alla realizzazione del terzo film della nuova trilogia horror 28 Anni Dopo. Con Il Tempio delle Ossa in arrivo nelle sale USA da gennaio 2026 ( qui il nuovo trailer ), la trilogia horror ideata da Alex Garland e Danny Boyle si avvia a completarsi con il suo terzo capitolo. Secondo un articolo di Deadline, infatti, pare che Garland stia attualmente scrivendo la sceneggiatura del film, con Boyle pronto a riprendere la sedia di regista dopo che Nia DaCosta ha diretto il secondo film. La fonte ha inoltre riferito che Cillian Murphy, interprete illustre del primo iconico “ 28 Giorni Dopo ” sia a bordo per produrre e recitare nel film. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Un bambino di 10 anni è stato trovato dopo tre giorni di ricerche a Hatay, in Turchia, sepolto da terra e massi e con una profonda ferita alla testa - facebook.com Vai su Facebook
UFFICIALE Clamoroso: il @TorinoFC_1906 esonera con effetto immediato il Direttore dell'Area Tecnica Davide #Vagnati. Dopo 6 anni c'è il ritorno di Gianluca #Petrachi. #Torino #calciomercato Vai su X
Gli infetti non si fermano, 28 anni dopo avrà un terzo film firmato Alex Garland e Danny Boyle - La coppia creativa già dietro a 28 giorni dopo tornerà con un seguito all'imminente 28 anni dopo: Il tempio delle ossa ... wired.it scrive
28 anni dopo, in lavorazione il terzo capitolo - apocalittica 28 anni dopo,, continuazione dell’universo narrativo iniziato con 28 ... Lo riporta ciakmagazine.it