’28 anni dopo 3? potrebbe essere realtà Sono in corso trattative con Cillian Murphy

Rumors e trattative puntano a un possibile ritorno del franchise

Il franchise horror sugli zombie 28 giorni dopo, è iniziato nel 2001 con l’uscita della pellicola per la Fox Searchlight, diretto da Danny Boyle. Tra corse adrenaliniche, zombie impazziti e occhi rosso sangue, il film al pari di un videogioco aveva raggelato il pubblico e forse oggi potrebbe tornare a spaventare, con il suo ormai terzo capitolo, sotto spinta della Sony Pictures. Sul tavolo delle trattative comparirebbero due nomi: Alex Garland, per la sceneggiatura, e il mitico volto della saga, Cillian Murphy, protagonista dei del primissimo film e del più recente 28 anni dopo: il tempio delle ossa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it