13 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 13 dicembre segna il 347º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, a 18 giorni dalla fine del 2023. In questa giornata, si ricordano eventi storici, si consulta l’oroscopo e l’almanacco, e si celebra il santo del giorno. Il proverbio del giorno richiama la figura di Santa Lucia, simbolo del giorno più corto dell’anno.

13 dicembre – 347º giorno del calendario gregoriano. Mancano 18 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia.Santi del giorno: Santa Lucia (Vergine e Martire), protettrice di elettricisti, oculisti e ciechi.Etimologia: Lucia: femminile del prenome. 🔗 Leggi su Veronasera.it

