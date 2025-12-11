11 Dicembre | il Santo Profeta annuncia il miracoloso ritrovamento della Madonna della Consolazione

Il 11 dicembre segna l'annuncio del Santo Profeta riguardo al ritrovamento miracoloso della Madonna della Consolazione, una statua che rimase nascosta per secoli. La sua scoperta, prevista dalla profezia di un santo, rappresenta un evento di grande significato spirituale e storico, portando speranza e rinnovata devozione ai fedeli.

La statua della Madonna della Consolazione per molti secoli rimase nascosta finché un santo non profetizzò che sarebbe stata miracolosamente ritrovata. Così avvenne. Verso Lugo, in provincia di Ravenna, fuori dalla «Porta del Brabante» sorgeva una chiesetta. Nelle vicinanze si trovava un piccolo convento carmelitano meglio conosciuto come «la Celletta». Col tempo anche la strada.

