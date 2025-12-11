11 dicembre il Meyer trasferito in una sola notte | oggi rivive quella storia

Il 11 dicembre 2025, a Firenze, si celebra il trasferimento dei bambini del Meyer dal vecchio ospedale al nuovo, un evento storico rivissuto attraverso una rappresentazione teatrale. Questa giornata ricorda un momento significativo per la città e la comunità, simbolo di progresso e speranza.

Firenze, 11 dicembre 2025 – Oggi a Firenze rivive a teatro un fatto storico: il trasferimento dei bambini del Meyer dal vecchio al nuovo ospedale cittadino. I fatti risalgono al 14 dicembre 2007 a Firenze e quell’episodio diventa lo spunto per raccontare di come in una notte si sia compiuto un piccolo miracolo per 55 bambini malati, ricoverati all’ospedale Meyer, trasferiti nella nuova sede. Dalle 20 alle 2,30 di notte un serpentone di 53 ambulanze, senza sirene per non spaventare i bambini, salì sulla Bolognese e poi transitò da via di Careggi, per un percorso di 7 chilometri, protetto da forze dell’ordine e volontari. 🔗 Leggi su Lanazione.it