11 dicembre il Meyer trasferito in una sola notte | oggi rivive quella storia
Il 11 dicembre 2025, a Firenze, si celebra il trasferimento dei bambini del Meyer dal vecchio ospedale al nuovo, un evento storico rivissuto attraverso una rappresentazione teatrale. Questa giornata ricorda un momento significativo per la città e la comunità, simbolo di progresso e speranza.
Firenze, 11 dicembre 2025 – Oggi a Firenze rivive a teatro un fatto storico: il trasferimento dei bambini del Meyer dal vecchio al nuovo ospedale cittadino. I fatti risalgono al 14 dicembre 2007 a Firenze e quell’episodio diventa lo spunto per raccontare di come in una notte si sia compiuto un piccolo miracolo per 55 bambini malati, ricoverati all’ospedale Meyer, trasferiti nella nuova sede. Dalle 20 alle 2,30 di notte un serpentone di 53 ambulanze, senza sirene per non spaventare i bambini, salì sulla Bolognese e poi transitò da via di Careggi, per un percorso di 7 chilometri, protetto da forze dell’ordine e volontari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
11 dicembre, il Meyer trasferito in una sola notte: oggi rivive quella storia - Un serpentone di 53 ambulanze silenziose, protette da volontari e forze dell’ordine con il coinvolgimento di un’intera città, portò i piccoli pazienti nella nuova sede ospedaliera. Segnala msn.com
Firenze, il 14 dicembre 2007 l’ospedalino Meyer viene trasferito. In teatro il racconto della ‘notte dei bambini’ - Fiesole (Firenze), 13 novembre 2025 – Un racconto teatrale che si ispira a un fatto realmente accaduto: il trasferimento alla nuova sede, avvenuto in una singola notte, dell’intero Ospedale pediatrico ... Come scrive lanazione.it
L’ISI Barga apre le porte a tutti! L’invito è rivolto anche alle persone esterne: è sufficiente prenotare presso il back office della scuola entro il 12 dicembre alle ore 12:00. L’intero ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, centro di eccellen - facebook.com Vai su Facebook