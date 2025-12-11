100 eccellenze italiane Menzione d’onore a Roma Applausi a Antonio Sarno | Premio da condividere

La sanità pratese si distingue nuovamente a livello nazionale con Antonio Sarno, direttore di Otorinolaringoiatria a Firenze-Prato-Pistoia, premiato a Roma con una menzione d’onore tra le 100 eccellenze italiane. Un riconoscimento che sottolinea l’eccellenza del settore sanitario locale e il valore del lavoro di professionisti come Sarno.

PRATO La sanità pratese brilla ancora a livello nazionale. Stavolta lo fa con Antonio Sarno, direttore della Soc Otorinolaringoiatria 1 Firenze-Prato-Pistoia dell’Asl Toscana centro, che nei giorni scorsi a Roma è stato insignito della menzione d’onore nell’ambito del Premio 100 Eccellenze Italiane. La cerimonia si è svolta nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio: il premio, giunto all’XI edizione, celebra le realtà che contribuiscono in modo significativo alla crescita dell’Italia. La menzione d’onore intende mettere in luce percorsi professionali di rilievo in grado di riflettere la ricchezza e la vitalità del panorama istituzionale, scientifico e culturale italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it