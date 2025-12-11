? Samira Lui Conduce Ok il prezzo è giusto!? La Proposta di Iva Zanicchi

Samira Lui potrebbe presto approdare a “Ok, il prezzo è giusto!”: l’ex conduttrice storica Iva Zanicchi ha espresso un commento positivo sulla sua figura e ha lanciato una sorprendente autocandidatura a Canale 5. La proposta ha suscitato interesse e curiosità nel mondo dello spettacolo.

Anche Samira ha i suoi difettini, non indaghiamo". Così Gerry Scotti si è lasciato andare durante la puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda mercoledì 10 dicembre 2025, scherzando con Samira Lui e mostrando ancora una volta la sintonia tra i due v - facebook.com Vai su Facebook

