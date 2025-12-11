? Tributo al Maestro | Premio alla Carriera Postumo a Beppe Vessicchio ad Atreju

Durante Atreju, è stato assegnato un premio alla carriera postumo a Beppe Vessicchio, riconoscendo il suo contributo nel mondo della musica. La figlia Alessia ha ritirato il premio, ricordando il padre come “l’uomo di tutti”, celebrando la sua figura e il suo lascito artistico.

La figlia Alessia Vessicchio ha ritirato il riconoscimento per il celebre direttore d'orchestra, scomparso un mese fa: "Mio padre è stato l'uomo di tutti". Un'emozionante ovazione ha accolto Alessia Vessicchio sul palco di Atreju, chiamata a ritirare il premio alla carriera assegnato postumo al padre, il maestro Beppe Vessicchio, storico direttore d'orchestra e amato personaggio.

