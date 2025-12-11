? Pier Silvio Berlusconi a Tutto Campo | Amadeus Fiction e il Natale Bellissimo

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, presenta il bilancio pre-natalizio evidenziando le prospettive per il settore televisivo. Tra le novità, l’apertura verso Amadeus in caso di cambio di rete e un forte impulso alle produzioni fiction. Al centro delle strategie anche il film “Natale Bellissimo” e le collaborazioni con Warner Bros., segnando un momento di crescente fermento nel panorama audiovisivo.

L'Amministratore Delegato di Mediaset fa il bilancio pre-natalizio: apertura per Amadeus se lascia Warner, forte spinta sulla fiction Amadeus e Warner Bros. Discovery: Pier Silvio Berlusconi ha commentato il futuro professionale di Amadeus, attualmente sotto contratto con Warner. Ha espresso un'apertura: "Se Amadeus dovesse chiudere il contratto con Warner siamo aperti a professionisti come lui." .